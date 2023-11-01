Komşu şehir Elazığ’da deprem

Malatya’nın komşu şehri Elazığ’da az önce bir deprem oldu. İşte depremin büyüklüğüne ilişkin detaylar…

Elazığ’da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi Elazığ Maden’de deprem olduğunu bildirdi. Peki, deprem kaç büyüklüğünde oldu? İşte detaylar…

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 20.50’de Elâzığ’ın Maden ilçesi Hatunköy mevkiinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 5.3 kilometre derinlikte olurken bazı vatandaşlar sarsıntıyı hissetti.

Öte yandan deprem bölgesinde sarsıntılar devam ediyor. Son olarak Kahramanmaraş’ta 4.2 büyüklüğünde deprem olmuş, vatandaşları tedirgin etmişti.