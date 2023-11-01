Komşu şehir Elazığ’da deprem

Malatya’nın komşu şehri Elazığ’da az önce bir deprem oldu. İşte depremin büyüklüğüne ilişkin detaylar…
Elazığ’da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi Elazığ Maden’de deprem olduğunu bildirdi. Peki, deprem kaç büyüklüğünde oldu? İşte detaylar…
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 20.50’de Elâzığ’ın Maden ilçesi Hatunköy mevkiinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 5.3 kilometre derinlikte olurken bazı vatandaşlar sarsıntıyı hissetti.
Öte yandan deprem bölgesinde sarsıntılar devam ediyor. Son olarak Kahramanmaraş’ta 4.2 büyüklüğünde deprem olmuş, vatandaşları tedirgin etmişti.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.