Ağır hasarlı binayı saatlerce yıkmaya çalıştılar

Kahramanmaraş’ta depremlerde ağır hasar alan bir bina, gün boyu devam eden yıkım çalışmalarla yıkılmaya çalışıldı. Bina bir türlü yıkılmak bilmedi.
Kahramanmaraş’ta depremlerde ağır hasar alan bir bina, gün boyu devam eden yıkım çalışmalarla yıkılmaya çalışıldı. Bina bir türlü yıkılmak bilmedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan bir bina, gün boyu devam eden yıkım çalışmaları sonucu kontrollü olarak yıkıldı. Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’ndeki Kuba Apartmanı, 6 Şubat depremleri sonrası önce orta, sonra ağır hasar aldı. Yaklaşık 300 ton demir kullanıldığı öğrenilen binanın yıkımı sabah saatlerinde başladı.
İş manikalarının saatlerce yıkmak için uğraştığı 7 katlı bina öğle saatlerinde yıkıldı. 5-6 katının havada çapraz şekilde kalan bina ekiplerin çalışmaları ile akşam saatlerinde kontrollü şekilde yıkıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.