Ağır hasarlı binayı saatlerce yıkmaya çalıştılar

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Kahramanmaraş’ta depremlerde ağır hasar alan bir bina, gün boyu devam eden yıkım çalışmalarla yıkılmaya çalışıldı. Bina bir türlü yıkılmak bilmedi.

Kahramanmaraş’ta depremlerde ağır hasar alan bir bina, gün boyu devam eden yıkım çalışmalarla yıkılmaya çalışıldı. Bina bir türlü yıkılmak bilmedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan bir bina, gün boyu devam eden yıkım çalışmaları sonucu kontrollü olarak yıkıldı. Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’ndeki Kuba Apartmanı, 6 Şubat depremleri sonrası önce orta, sonra ağır hasar aldı. Yaklaşık 300 ton demir kullanıldığı öğrenilen binanın yıkımı sabah saatlerinde başladı.

İş manikalarının saatlerce yıkmak için uğraştığı 7 katlı bina öğle saatlerinde yıkıldı. 5-6 katının havada çapraz şekilde kalan bina ekiplerin çalışmaları ile akşam saatlerinde kontrollü şekilde yıkıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı