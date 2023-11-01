Jandarma 116 şahsı yakaladı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda arama kaydı bulunan 116 şahıs yakalandı.
Türkiye genelinde gerçekleştirilen aranan şahıslara yönelik olarak icra edilen Şehit J.Asb.Üçvş.Emrah Ünalan JASAT mercek operasyonu kapsamında, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince farklı suçlardan arama kaydı bulunan 116 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, yapılan açıklamada vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edildiği belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.