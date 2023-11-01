01 Kas 2023 - 21:23- Asayiş

Otomobil ters döndü, sürücüsüne mezar oldu

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Hatay’ın Hassa ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin ters döndüğü trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, Hatay- Gaziantep yolu Hassa ilçe merkezi mevkkinde meydana geldi.

Otomobil ters döndü, sürücüsüne mezar oldu mask
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Hatay’ın Hassa ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin ters döndüğü trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Hatay- Gaziantep yolu Hassa ilçe merkezi mevkkinde meydana geldi. İ.E. idaresindeki 27 AOH 188 plakalı Ford marka otomobil, A.K. idaresindeki 06 DDF 806 hafif ticari araçla çarpıştı. Kaza sonrası otomobil, takla atarak ters döndü. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Hafif ticari araç sürücüsü ve otomobilde yolcu konumunda bulunan H.E. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ölen şahsın cenazesiyse olay hastane morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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01 Kas 2023 - 21:23 - Asayiş

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