Bu habere yürek dayanmaz! İki çocuk altında kaldı

İzmir'in Buca ilçesinde yol üzerinde şakalaşırken bir aracın altında kalan 2 çocuk ağır yaralandı. Korkunç kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Olay, saat 10.00 sıralarında Ufuk Mahallesi 889 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerde şakalaştığı iddia edilen Suriye uyruklu H.T. (9) ve H.A.T. (10), A.Ç. idaresinde seyir halinde olan otomobilin altında kaldı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis tarafından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede çocukların ağır yaralı oldukları belirlendi. İki çocuk, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilen çocukların hastanedeki tedavisi sürerken, sürücü A.Ç. ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Korkunç kaza kamerada
Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, çocukların yerde boğuştuğu esnada yoldan gelen bir otomobilin altında kaldığı, daha sonra çevredeki vatandaşların yardıma koşarak çocukları aracın altından çıkarmaya çalıştığı anlar yer aldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.