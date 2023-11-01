6 ton 656 litre sahte içki ele geçirildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda toplam 6 ton 656 litre sahte içki ile onlarca litre aroma ve farklı türde içki ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sahte ve kaçak içki operasyonu düzenlendi. Yunusemre, Şehzadeler, Akhisar ve Salihli ilçelerinde düzenlenen operasyonda 5 ton 939 litre şarap, 359 litre rakı, 328 litre etil alkol, 11 litre viski, 6,5 litre votka, 17 adet içki aroması ve içki imalatında kullanılan ürünler ve düzenekler ele geçirildi.

Operasyonda 10 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı