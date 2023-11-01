Malatya değil Iğdır; kayısıya sonbahar geldi

Kayısı adına Malatya’nın rakibi olduğunu hatta daha iyi kayısıya sahip olduğunu iddia eden Iğdır’da kayısı bahçelerinin sonbahar güzelliği tam anlamıyla büyüledi.
Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden olan ve Doğu'nun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da, kayısı bahçelerindeki sonbahar görüntüleri görenleri mest etti.
Doğu'nun Çukurova'sı Iğdır'da yer alan kayısı bahçeleri şehrin ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Bahar ayında açan çiçekleri ile tablo gibi bir görüntü ortaya koyan bahçeler sonbahar mevsimi ile de muhteşem görüntüler ortaya çıkarmaya başladı.
Sonbahar mevsimi ile kayısı ağaçlarında sarararak dökülen yapraklar kente ayrı bir güzellik katıyor. Sarı, yeşil ve kahverengi tonların bir araya geldiği bahçeler görenleri kendine hayran bırakıyor. Havadan dron ile görüntülenen bahçelerin masalsı güzelliği ziyaretçilerini bekliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.