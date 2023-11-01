Adıyaman'da teröristlerin zulasına operasyon

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kırsal bölgede yapılan operasyonlar sonucu terör örgütü PKK mensuplarına ait toprağa gömülü yaşam malzemesi ele geçirildi.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Adıyaman’ın Gerger ilçesi kırsalında icra edilen operasyon neticesinde 2017-2018 yılları arasında faaliyet gösteren örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen toprağa gömülü vaziyette yaşam malzemesi tespit edildi.
Jandarma ekiplerince tespit edilerek topraktan çıkarılan yaşam malzemeleri muhafaza altına alınarak incelendi. Olayla ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmaların genişleterek devam edeceği vurgulandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.