01 Kas 2023 - 21:04- Sağlık

Uyuz vakaları arttı mı? Bakan Koca açıkladı

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Vatandaşların tedirgin olduğu uyuz hastalığına ilişkin endişeler sürerken özellikle deprem bölgesinin mustarip olduğuna dair bilgiler veriliyor. Peki, gerçekten de uyuz vakaları arttı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.
Uyuz vakaları arttı mı? Bakan Koca açıkladı mask
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Vatandaşların tedirgin olduğu uyuz hastalığına ilişkin endişeler sürerken özellikle deprem bölgesinin mustarip olduğuna dair bilgiler veriliyor. Peki, gerçekten de uyuz vakaları arttı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

İsmi anıldığında bile rahatsız eden uyuz hastalığı arttı mı? Vatandaşların tedirgin olduğu uyuz hastalığına ilişkin endişeler sürerken özellikle deprem bölgesinin mustarip olduğuna dair bilgiler veriliyor. Peki, gerçekten de uyuz vakaları arttı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Bakan Koca,

“Uyuz vakalarında endişeye sebep olabilecek bir artış yoktur. Kısmi bir artış tespit ettik ve durumu yakından takip ediyoruz. Erken uyarı sistemimiz gayet iyi çalışıyor. Bu sistem sayesinde olağan dışı gelişmelere erken müdahale etme imkânına sahibiz. Riskin yüksek olduğu deprem bölgesinde bile, bu yılın ilk dokuz ayında geçen yıla göre artış beklenenin altında oldu. Ülke genelinde endişe verici bir yaygınlaşmadan, salgın durumundan bahsedilmesi söz konusu değil. En çok, son yıllarda özellikle Karadeniz ve Doğu Akdeniz bölgelerinde artışın biraz daha fazla olduğunu söylenebilir”

ifadelerini kullandı. 
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01 Kas 2023 - 21:04 Malatya- Sağlık

Muhabir  Haber Merkezi

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