THY’nin Malatya seferleri iptal edildi

Türk Hava Yolları’nın (THY) Malatya’ya yapılacak olan seferi iptal edildi. Onlarca yolcu seferlerin iptal olması nedeniyle problem yaşadı. Sosyal medya bu konuyu gündeme taşıdı. İşte seferlerin iptal olmasının nedenine ilişkin detaylar…

İSTANBUL ÇIKIŞLI TÜM SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Türk Hava Yolları, network altyapısından kaynaklı başlayan sorunları çözemeyince İstanbul çıkışlı 19.00 ile 22.00 saatleri arasındaki tüm THY seferleri iptal edildi.

THY'nin akşam saatlerine doğru başlayan network altyapı sorunları nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandı. Yolcuların tepki göstermesiyle başlayan durum saatler geçmesine rağmen çözülmedi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul çıkışlı 19.00 ile 22.00 saatleri arasındaki tüm THY seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

SABİHA GÖKÇEN’DE DE AYNI PROBLEM YAŞANDI

Vatandaşların THY'ye tepkisi sürerken Malatya’ya yapılacak olan uçuşların iptal edilmesine ilişkin de tepkiler yağdı. Seferlerin iptal edilmesine tepki gösteren bir vatandaşlara ilgili birimlerin verdiği cevap şöyle oldu:

“Bilgi teknolojileri altyapısında yaşanan genel arızadan dolayı sistemlerimizde kesintiler yaşanmaktadır. Bu nedenle İstanbul Havalimanı (IST) ve Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) kalkışlı gerçekleşmesi planlanan 1 Kasım 19:00 - 22:00 (TSİ) arasındaki seferlerimiz iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”

Malatya’ya yapılan tüm seferlere ilişkin net bilgi edinilemezken 18.30’da kalkması gereken bir uçağın iptal edildiğine dair bir bilgiye de ulaşıldı.