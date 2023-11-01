Doğanşehir’de kaza! 3 araç birbirine girdi

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde bu akşamüzeri bir trafik kazası yaşandı. Kazada yaralı olduğu bilgisi aktarıldı.

Malatya’da yaşanan korkunç kaza yürekleri ağza getirdi. Doğanşehir’de yaşanan kazada yaralananların olduğu bilgisi verildi.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde bu akşamüzeri bir trafik kazası yaşandı. Kazada yaralı olduğu bilgisi aktarıldı. Edinilen bilgiye göre, bu akşam saatlerinde Doğanşehir ilçesi Çığlık Mahallesi Malatya Gölbaşı Karayolu üzerinde bir kaza yaşandı. 3 aracın karıştığı trafik kazasında maddi hasar oluştu.

Kazada 1 kişinin yaralandığı öğrenilirken olaya Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından müdahale edildi. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.