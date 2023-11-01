Yalova Yeni Malatyalılar Derneği Başkanına yeni görev

Yalova Ülkü Ocakları'nda Sosyal Sorumluluk ve Derneklerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine Harun Bozkurt atandı.

Yalova Yeni Malatyalılar Derneği Başkanı Bozkurt, Yalova Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Uğur tarafından Yalova İl Başkanlığı Sosyal Sorumluluk ve Derneklerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Yalova Ülkü Ocaklarında düzenlenen tören ile görevi alan Bozkurt

"Bu görevi layıkıyla yerine getirmek için elimden gelen gayreti göstereceğimden kimsenin şüphesi olmasın"

dedi. Yalova Ülkü Ocakları olarak faaliyetlerine aralıksız bir şekilde devam edeceklerini belirten İl Başkanı Serdar Uğur'da atama ile ilgili olarak

"Harun kardeşimiz Yalova'da hemşehrileri ile uyumlu çalışmaları ile dikkat çeken başarılı bir kardeşimiz. İnanıyorum ki, uyum içerisinde Yalova Ülkü Ocakları olarak başarılı işlere imza atacaktır. Sosyal etkinliklerin koordinesi ve bir çok sivil toplum kuruluşu ile uyum içerisinde projeler geliştirerek başarılı işlere imza atacağımıza eminim"

dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı