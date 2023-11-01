01 Kas 2023 - 18:28- Spor

Arguvanspor direndi ama olmadı Mavi-Beyazlı ekip kupadan elendi

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Ziraat Türkiye Kupası’nda MKE Ankaragücü ile başkentte karşı karşıya gelen Malatya Arguvanspor çiçeği burnunda teknik direktörü Ali Haydar Aslantürk ile ilk mağlubiyetini aldı.
Arguvanspor direndi ama olmadı Mavi-Beyazlı ekip kupadan elendi mask
Arguvanspor direndi ama olmadı Mavi-Beyazlı ekip kupadan elendi
Arguvanspor direndi ama olmadı Mavi-Beyazlı ekip kupadan elendi
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Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig’de sezona kötü bir başlangıç yapan mavi beyazlı ekip Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur mücadelesinde başkent ekibi MKE Ankaragücü’ne boyun eğdi, karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı ve kupadan elendi. Rakibini 2-0’lık skorla geçen MKE Ankaragücü ise 4. tura yükseldi.

KARŞILAŞMANIN İLK YARISINDA GOL SESİ ÇIKMADI

Tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesi veren Malatya Arguvanspor ligdeki kötü gidişat sonrası teknik direktör değişikliğine gitti ve Ali Haydar Aslantürk göreve getirildi. Yeni teknik direktörü ile ilk resmi karşılaşmasını Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. Tur için MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Malatya Arguvanspor karşılaşmaya Davut Paşa, Semih İntepe, Denis Meriç, Furkan Yiğit, Ayhan Gençtürk, Ferhat Canlı, Musa Yüksel, Yağız Rüştü Akbaş, Enes Filiz, Mertcan Aştı, Abdulvahap Kaya 11 i ile çıktı. Karşılaşmanın büyük bir bölümü ev sahibi MKE Ankaragücü’nün kontrolünde geçerken temsilcimiz Malatya Arguvanspor karşılaşmanın ilk yarısında vasat bir oyun sergiledi. Ev sahibi MKE Ankaragücü ilk yarıda birçok gol girişiminde bulunurken Malatya Arguvanspor kalecisi Davut Paşa ilkyarıda bu gol girişimlerine izin vermedi ve karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

İKİNCİ YARIDA GELEN GOLLER SKORU BELİRLEDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında da etkili oyununu sürdüren başkent ekibi Ankaragücü birçok kez gol girişiminde bulundu. Etkili oyununu sürdüren Ankaragücü’nde teknik direktör Emre Belözoğlu skorun değişmesi adına oyuncu derişikliklerine gitti. Karşılaşmada birçok gol girişiminde bulunan Morutan, Tasos’un asisti ile 64. dakikada meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve skoru 1-0 yaptı. Golden sonra da etkili oyununu sürdüren MKE Ankaragücü’nde F. Macheda 77. dakikada skoru 2-0’a getiren golü kaydetti. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Ankaragücü rakibi Malatya Arguvanspor’u kupada saf dışı bıraktı.

# ziraat türkiye kupası, MKE Ankaragücü, Ali Haydar Aslantürk, Malatya Arguvanspor, Ferhat Canlı, Semih İntepe, Denis Meriç, Davut Paşa, Ayhan Gençtürk, Furkan Yiğit, Musa Yüksel, Abdulvahap Kaya, Mertcan Aştı, Enes Filiz, Yağız Rüştü Akbaş, Ankaragücü, Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 3. Lig

01 Kas 2023 - 18:28 Malatya- Spor

Muhabir  Murat İpekten

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