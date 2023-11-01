Enkaz altında kaldı itfaiye seferber oldu

Kahramanmaraş depremlerinin etkilediği Malatya'da, enkaz altında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, Gündüzbey Mahallesi Malatya-Çelikhan kara yolundaki döküm sahasında enkaz altında bir köpeğin mahsur kaldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle 2 saatlik çalışma sonucu köpeği sıkıştığı yerden çıkardı.
İtfaiye ve belediye ekipleri, enkaz altından çıkardıkları köpeğe su ve yiyecek verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.