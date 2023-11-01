01 Kas 2023 - 18:05- Asayiş

Enkaz altında kaldı itfaiye seferber oldu

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Kahramanmaraş depremlerinin etkilediği Malatya'da, enkaz altında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Enkaz altında kaldı itfaiye seferber oldu mask
Enkaz altında kaldı itfaiye seferber oldu
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Kahramanmaraş depremlerinin etkilediği Malatya'da, enkaz altında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, Gündüzbey Mahallesi Malatya-Çelikhan kara yolundaki döküm sahasında enkaz altında bir köpeğin mahsur kaldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle 2 saatlik çalışma sonucu köpeği sıkıştığı yerden çıkardı.

İtfaiye ve belediye ekipleri, enkaz altından çıkardıkları köpeğe su ve yiyecek verdi.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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01 Kas 2023 - 18:05 Malatya- Asayiş

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