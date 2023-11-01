Sanayi kavşağında kaza 3 yaralı

Malatya’da meydana gelen feci kazada 3 kişi yaralandı. Can kaybının yaşanmadığı kazada maddi hasar meydana geldi. İşte ayrıntılar…
Malatya Havaalanı karayolu 2. organize sanayi kavşağında yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. 3 kişinin yaralandığı trafik kazasına Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kısa sürede müdahale edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.