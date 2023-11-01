01 Kas 2023 - 17:56- Asayiş

Sanayi kavşağında kaza 3 yaralı

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Malatya’da meydana gelen feci kazada 3 kişi yaralandı. Can kaybının yaşanmadığı kazada maddi hasar meydana geldi. İşte ayrıntılar
Sanayi kavşağında kaza 3 yaralı mask
Sanayi kavşağında kaza 3 yaralı
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Malatya’da meydana gelen feci kazada 3 kişi yaralandı. Can kaybının yaşanmadığı kazada maddi hasar meydana geldi. İşte ayrıntılar…

Malatya Havaalanı karayolu 2. organize sanayi kavşağında yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. 3 kişinin yaralandığı trafik kazasına Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kısa sürede müdahale edildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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01 Kas 2023 - 17:56 Malatya- Asayiş

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