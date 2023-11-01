Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hürihan Taylan’ın taziye adresi: Çamurlu Mahallesi, Yolcular Sokak, Memursen TOKİ Sitesi, B1-2 Blok, Battalgazi,
43 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Semiha Karadağ’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Turgut Temelli Caddesi, Kahveci Sokak, Kebiroğlu Konağı No:1, Yeşilyurt,
60 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nedim Özüberk’in taziye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Çağlayan Sokak, Kernek Apartmanı, No:10/2, Battalgazi,
65 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Yaşar Koç’un taziye adresi: Büyük Mustafapaşa Mahallesi, Sıtmapınarı Sokak, Furkanlar İnşaat, No:288, Battalgazi,
93 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hürü Mercan’ın taziye adresi: İskender Mahallesi, Sebat Sokak, No:9/4, Battalgazi,
74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Karcı’nın taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Merhaba Sokak, Ada Apartmanı, Battalgazi,
72 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ömer Tetik’in taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Balın Sokak, No: 3/2, Battalgazi,
69 yaşında vefat eden ve Kurşunlu Mahallesi Hekimhan Mezarlığına defnedilen Meryem Köse’nin taziye adresi: Özçağrı Mevlüt Salonu,
85 yaşında vefat eden ve Bicir Mahallesi Kuluncak Mezarlığına defnedilen Hüseyin Doğan’ın taziye adresi: Bicir Mahallesi, Kuluncak,
61 yaşında vefat eden ve Konacık Köyü Baskil/Elazığ Mezarlığına defnedilen Salih Gökhan’ın taziye adresi: Konacık Köyü, Baskil, Elazığ
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.