01 Kas 2023 - 17:49- Gündem

Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 10 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti? mask
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“85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hürihan Taylan’ın taziye adresi: Çamurlu Mahallesi, Yolcular Sokak, Memursen TOKİ Sitesi, B1-2 Blok, Battalgazi,

43 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Semiha Karadağ’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Turgut Temelli Caddesi, Kahveci Sokak, Kebiroğlu Konağı No:1, Yeşilyurt,

60 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nedim Özüberk’in taziye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Çağlayan Sokak, Kernek Apartmanı, No:10/2, Battalgazi,

65 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Yaşar Koç’un taziye adresi: Büyük Mustafapaşa Mahallesi, Sıtmapınarı Sokak, Furkanlar İnşaat, No:288, Battalgazi,

93 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hürü Mercan’ın taziye adresi: İskender Mahallesi, Sebat Sokak, No:9/4, Battalgazi,

74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Karcı’nın taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Merhaba Sokak, Ada Apartmanı, Battalgazi,

72 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ömer Tetik’in taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Balın Sokak, No: 3/2, Battalgazi,

69 yaşında vefat eden ve Kurşunlu Mahallesi Hekimhan Mezarlığına defnedilen Meryem Köse’nin taziye adresi: Özçağrı Mevlüt Salonu,

85 yaşında vefat eden ve Bicir Mahallesi Kuluncak Mezarlığına defnedilen Hüseyin Doğan’ın taziye adresi: Bicir Mahallesi, Kuluncak,

61 yaşında vefat eden ve Konacık Köyü Baskil/Elazığ Mezarlığına defnedilen Salih Gökhan’ın taziye adresi: Konacık Köyü, Baskil, Elazığ

 
 

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01 Kas 2023 - 17:49 Malatya- Gündem

Muhabir  Murat İpekten

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