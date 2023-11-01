Malatya’da silahlı kavga

Yapılan soruşturma neticesinde vurulan şahıs şüpheliyle amca çocukları olduğunu, babasının adı ile şüphelinin adının aynı olmasından dolayı tebligatların müştekinin babasına geldiğini ve bu rahatsızlıktan dolayı aralarında husumet yaşandığını bildirdi. Karşılaştıklarında ise bu konu ile ilgili tartışma yaşandığını ve şüphelinin tabanca ile kendisini yaraladığını beyan etti.
İLK MÜDAHALEDE YAKALANDI
Yaşanan silahlı kavga ihbarı ile olay yerinde araştırma yapan polis ekiplerince şüpheli yakalandı. Şüpheli olay yerinde tabancayla birlikte, ilk müdahale eden bölge ekibince yakalandığı bilgisi verildi. Konu ile ilgili emniyet güçleri tarafından soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.