01 Kas 2023 - 17:46- Asayiş

Malatya’da silahlı kavga

ABONE OL Google News Sayfamız

Dün saat 21.30 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi Rıhtım Sokak üzerinde silah sesleri duyuldu. Emniyet güçlerinin yaptığı silahlı kavga anonsu üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Olay yerinde yapılan çalışmalarda, şüpheli K.Ö. isimli şahsın T.Ö. isimli şahsı silahla yaraladığı polis ekiplerince tespit edildi.

Malatya’da silahlı kavga mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Yapılan soruşturma neticesinde vurulan şahıs şüpheliyle amca çocukları olduğunu, babasının adı ile şüphelinin adının aynı olmasından dolayı tebligatların müştekinin babasına geldiğini ve bu rahatsızlıktan dolayı aralarında husumet yaşandığını bildirdi. Karşılaştıklarında ise bu konu ile ilgili tartışma yaşandığını ve şüphelinin tabanca ile kendisini yaraladığını beyan etti.

İLK MÜDAHALEDE YAKALANDI

Yaşanan silahlı kavga ihbarı ile olay yerinde araştırma yapan polis ekiplerince şüpheli yakalandı. Şüpheli olay yerinde tabancayla birlikte, ilk müdahale eden bölge ekibince yakalandığı bilgisi verildi. Konu ile ilgili emniyet güçleri tarafından soruşturma başlatıldı.

 
# silahlı kavga, malatya, malatya haber, malatya son dakika, son dakika, asayiş, malatya silahlı kavga

01 Kas 2023 - 17:46 Malatya- Asayiş

Muhabir  Murat İpekten

busabahmalatya.com son bir ayda 929.122 kez ziyaret edildi.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL