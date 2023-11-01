01 Kas 2023 - 17:38- Bölge

Yıkım esnasında çöktü, operatör ölümden döndü

Depremin vurduğu Hatay'da ağır hasarlı bir bina, yıkım esnasında iş makinesinin üzerine çöktü. İş makinesinin ve bir aracın hasar gördüğü olayda yaralanan olmadı