Kayseri’nin dikkatine! Tek tek açıklandı

Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
“Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Pınarbaşı İlçesine bağlı Karahacılı Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Osmangazi Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Yahyalı İlçesine bağlı Yeşilköy, Burhaniye, 75.Yıl mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Talas İlçesine bağlı Koçcağız Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Tomarza İlçesine bağlı Bektaş Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Kocasinan / Melikgazi İlçesine bağlı Barsama, Sarımsaklı mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Melikgazi İlçesine bağlı Osmanlı, Esenyurt, Becen mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Talas İlçesine bağlı Başakpınar Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında İncesu İlçesine bağlı Garipçe, Bahçesaray, Bahçelievler mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Pınarbaşı İlçesine bağlı Dikilitaş, Hilmiye, Karahalka, Karakuyu, Kayaaltı, Kırkpınar, Kurbağalık, Olukkaya, Örenşehir, Saçayağı, Şerefiye, Taşlıgeçit, Uzunpınar, Üçpınar, Cinliören, Söğütlü mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Develi İlçesine bağlı Çomaklı Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında İncesu İlçesine bağlı Semerkent, Fırınönü, Karakoyunlu mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Sarıoğlan İlçesine bağlı Çiftlik Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilhisar / Develi / Yahyalı İlçesine bağlı Çadırkaya, Yenihayat, Ovaçiftlik, Kovalı, Musahacılı, Yeşilova, Çubuklu, Senirköy, İlyaslı mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Hacılar İlçesine bağlı Beğendik Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akkışla İlçesine bağlı Gömürgen, Ortaköy mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Sarıoğlan İlçesine bağlı Eğerci Göksu, Eğerci Karşıyaka, Eğerci Bahçelievler, Alamettin mahallelerine,
Yarın 10.30 ila 12.30 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Kocasinan Mahallesi’ne,
Yarın 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Sarıoğlan İlçesine bağlı Çiftlik Mahallesi’ne,
Yarın 13.00 ila 18.00 saatleri arasında Develi İlçesine bağlı Çomaklı, Mehmet Akif Ersoy mahallelerine,
Yarın 13.00 ila 18.00 saatleri arasında Tomarza İlçesine bağlı Şıhbarak, Bostanlık, Kevenağıl, Karaören mahallelerine,
Yarın 14.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilhisar İlçesine bağlı Akköy Mahallesi’ne, elektrik enerjisi verilemeyecektir.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.