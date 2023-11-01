1 Kasım 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 1 Kasım 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘1 Kasım 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
1 Kasım Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
BAŞAK ECZANESİ - MERKEZ
HASTANE CADDESİ, BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI
24 SAAT AÇIK!
BOTANİK ECZANESİ - MERKEZ
İPEK CADDESİ, FIRAT MAHALLESİ, VENÜS SOKAK, (20 MAYIS VAKIF LİSESİ CİVARI, NO:36/A
24 SAAT AÇIK!
ZEYNEP YILMAZ ECZANESİ - MERKEZ
HOCA AHMET YESEVİ MAHALLESİ, YEŞİL EVELER SİTE İÇİ, YEŞİLEVLER CAMİİ KARŞISI, NO:5/A
24 SAAT AÇIK!
SAĞLAM ECZANESİ - MERKEZ
HASANBEY CADDESİ, EKONOMİK PAZAR İLERİSİ, ADAFI 2 NOLU A.S.M.KARŞISI
24 SAAT AÇIK!
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.