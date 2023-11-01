01 Kas 2023 - 12:24- Sağlık

1 Kasım 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 1 Kasım 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘1 Kasım 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
1 Kasım 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 1 Kasım 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘1 Kasım 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

1 Kasım Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

BAŞAK ECZANESİ - MERKEZ

HASTANE CADDESİ, BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI

24 SAAT AÇIK!

BOTANİK ECZANESİ - MERKEZ

İPEK CADDESİ, FIRAT MAHALLESİ, VENÜS SOKAK, (20 MAYIS VAKIF LİSESİ CİVARI, NO:36/A

24 SAAT AÇIK!

ZEYNEP YILMAZ ECZANESİ - MERKEZ

HOCA AHMET YESEVİ MAHALLESİ, YEŞİL EVELER SİTE İÇİ, YEŞİLEVLER CAMİİ KARŞISI, NO:5/A

24 SAAT AÇIK!

SAĞLAM ECZANESİ - MERKEZ

HASANBEY CADDESİ, EKONOMİK PAZAR İLERİSİ, ADAFI 2 NOLU A.S.M.KARŞISI

24 SAAT AÇIK!

 

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01 Kas 2023 - 12:24 Malatya- Sağlık

Muhabir  Salim Öz

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