Malatya'ya iki günlük hava uyarısı!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınladı. “Malatya’da bugün havanın Malatya genelinde parçalı ve çok bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarının ise 2 ila 3 derece düşeceği belirtilen hava tahmin raporunda, rüzgârın güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği belirtildi.
Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada yarından itibaren Malatya’nın yağışlı havanın etkisi altına gireceği bilgisi verildi.
Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava durumunun şu şekilde olacağı tahmin ediliyor:
YARIN:
Yarın, Malatya-Merkez: Sağanak yağışlı 21 derece,
Yarın, Akçadağ: Sağanak yağışlı 22 derece,
Yarın, Arapgir: Sağanak yağışlı 20 derece,
Yarın, Arguvan; Sağanak yağışlı 21 derece,
Yarın, Battalgazi: Sağanak yağışlı 21 derece,
Yarın, Darende: Sağanak yağışlı 21 derece,
Yarın, Doğanşehir: Sağanak yağışlı 16 derece,
Yarın, Doğanyol: Sağanak yağışlı 22 derece,
Yarın, Hekimhan: Sağanak yağışlı 20 derece,
Yarın, Kale: Sağanak yağışlı 22 derece,
Yarın, Kuluncak: Sağanak yağışlı 20 derece,
Yarın, Pütürge: Sağanak yağışlı 20 derece,
Yarın, Yazıhan: Sağanak yağışlı 24 derece,
Yarın, Yeşilyurt: Sağanak yağışlı 21 derece.
CUMA
Cuma, Malatya-Merkez: Sağanak yağışlı 20 derece,
Cuma, Akçadağ: Sağanak yağışlı 20 derece,
Cuma, Arguvan; Sağanak yağışlı 18 derece,
Cuma, Battalgazi: Sağanak yağışlı 20 derece,
Cuma, Darende: Sağanak yağışlı 22 derece,
Cuma, Doğanşehir: Sağanak yağışlı 20 derece,
Cuma, Doğanyol: Sağanak yağışlı 20 derece,
Cuma, Hekimhan: Sağanak yağışlı 19 derece,
Cuma, Kale: Sağanak yağışlı 20 derece,
Cuma, Kuluncak: Sağanak yağışlı 20 derece,
Cuma, Pütürge: Sağanak yağışlı 19 derece,
Cuma, Yazıhan: Sağanak yağışlı 20 derece,
Cuma, Yeşilyurt: Sağanak yağışlı 20 derece.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.