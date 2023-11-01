01 Kas 2023 - 12:04- Gündem

Malatya'ya iki günlük hava uyarısı!

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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya’da bugün çok bulutlu geçeceği, yarın ve cuma günü havanın il genelinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Malatya'ya iki günlük hava uyarısı! mask
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınladı. “Malatya’da bugün havanın Malatya genelinde parçalı ve çok bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarının ise 2 ila 3 derece düşeceği belirtilen hava tahmin raporunda, rüzgârın güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği belirtildi.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada yarından itibaren Malatya’nın yağışlı havanın etkisi altına gireceği bilgisi verildi.

Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava durumunun şu şekilde olacağı tahmin ediliyor:

YARIN:

Yarın, Malatya-Merkez: Sağanak yağışlı 21 derece,

Yarın, Akçadağ: Sağanak yağışlı 22 derece,

Yarın, Arapgir: Sağanak yağışlı 20 derece,

Yarın, Arguvan; Sağanak yağışlı 21 derece,

Yarın, Battalgazi: Sağanak yağışlı 21 derece,

Yarın, Darende: Sağanak yağışlı 21 derece,

Yarın, Doğanşehir: Sağanak yağışlı 16 derece,

Yarın, Doğanyol: Sağanak yağışlı 22 derece,

Yarın, Hekimhan: Sağanak yağışlı 20 derece,

Yarın, Kale: Sağanak yağışlı 22 derece,

Yarın, Kuluncak: Sağanak yağışlı 20 derece,

Yarın, Pütürge: Sağanak yağışlı 20 derece,

Yarın, Yazıhan: Sağanak yağışlı 24 derece,

Yarın, Yeşilyurt: Sağanak yağışlı 21 derece.

CUMA

Cuma, Malatya-Merkez: Sağanak yağışlı 20 derece,

Cuma, Akçadağ: Sağanak yağışlı 20 derece,

Cuma, Arguvan; Sağanak yağışlı 18 derece,

Cuma, Battalgazi: Sağanak yağışlı 20 derece,

Cuma, Darende: Sağanak yağışlı 22 derece,

Cuma, Doğanşehir: Sağanak yağışlı 20 derece,

Cuma, Doğanyol: Sağanak yağışlı 20 derece,

Cuma, Hekimhan: Sağanak yağışlı 19 derece,

Cuma, Kale: Sağanak yağışlı 20 derece,

Cuma, Kuluncak: Sağanak yağışlı 20 derece,

Cuma, Pütürge: Sağanak yağışlı 19 derece,

Cuma, Yazıhan: Sağanak yağışlı 20 derece,

Cuma, Yeşilyurt: Sağanak yağışlı 20 derece.

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01 Kas 2023 - 12:04 Malatya- Gündem

Muhabir  Mehmet Kıroğlan

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