MASKİ’den Malatya’nın o ilçesine uyarı!

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akçadağ İlçesi’ne bağlı bazı mahallede planlı su kesintisinin yaşanacağını bildirdi.
MASKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde arıza nedeni ile suların kesileceğini bildirdi. Vatandaşları önlem almaları konusunda uyarıda bulundu.
MASKİ tarafından yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:
“Sayın Abonelerimiz, Akçadağ ilçesine bağlı Büyükkköy, Kurtuşağı, Küçükköy mahallelerinde içmesuyu hattında oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır. Sular 02.11.2023(Yarın) saat 22.00`a kadar verilecektir. Önleminizi almanızı rica eder, anlayışınız için teşekkür ederiz.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.