01 Kas 2023 - 10:39- Gündem

MASKİ’den Malatya’nın o ilçesine uyarı!

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Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akçadağ İlçesi’ne bağlı bazı mahallede planlı su kesintisinin yaşanacağını bildirdi.
MASKİ’den Malatya’nın o ilçesine uyarı! mask
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akçadağ İlçesi’ne bağlı bazı mahallede planlı su kesintisinin yaşanacağını bildirdi.

MASKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde arıza nedeni ile suların kesileceğini bildirdi. Vatandaşları önlem almaları konusunda uyarıda bulundu.

MASKİ tarafından yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

“Sayın Abonelerimiz, Akçadağ ilçesine bağlı Büyükkköy, Kurtuşağı, Küçükköy mahallelerinde içmesuyu hattında oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır. Sular 02.11.2023(Yarın) saat 22.00`a kadar verilecektir. Önleminizi almanızı rica eder, anlayışınız için teşekkür ederiz.”

 
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01 Kas 2023 - 10:39 Malatya- Gündem

Muhabir  Salim Öz

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