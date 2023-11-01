Şikâyet ve talepler gitti Babacan açıklama yaptı

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ile bir araya geldi. Görüşme sonunda önemli açıklamalarda bulunan Babacan, şunları kaydetti:

Vatandaşlarımızdan aldığımız e binaen, Malatya'da deprem sonrasındaki iletişim ağı, baz istasyonlarının durumu, telefon şebekeleri ve sabit internet şebekelerinin mevcut durumuna dair kapsamlı bir görüşme yaptık. Buna göre; geçen hafta tüm ilçe başkanlarımızdan topladığımız mahalle mahalle detaylı bilgileri sınıflandırarak Sayın Bakan Yardımcımıza dosya halinde sunduk. Her bir ilçede gerek telefon ve mobil internet gerekse sabit ev interneti şebekelerinde yaşanan sorunları mahalle mahalle sunduk. Sayın Bakan Yardımcımız da doğrudan ilgili birimlere Malatya bazında detaylı bir tarama ve fizibilite çalışması yapılması talimatını verdiler. Sonrasında da en aciliyet arz eden mahallelerden başlayarak gerek onarım gerekse yatırım ve altyapı çalışması yapılması talimatlarını verdiler. Bir başka güzel haber ise; Malatya'daki tüm konteyner kentlerdeki bütün konteynerlere aralık ayı sonuna dek ücretsiz internet hizmeti sağlanmış olacak. Böylece konteynerlerdeki öğrenciler için ciddi bir sorun olan internete erişim sorunu tamamıyla ortadan kalkmış olacak. Sayın Bakan Yardımcımıza ve değerli ekibine, gerçekten gösterdikleri hızlı aksiyon ve yakın alakadan dolayı müteşekkirim.”

Kaynak: BÜLTEN