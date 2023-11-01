SP’den İsrail’e suç duyurusu!

İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırım tüm dünya ve Türkiye’de tepkilere neden olduğu gibi Malatya’da da şiddetli bir şekilde tepkilere neden oluyor. Bu kapsamda Saadet Partisi (SP) Malatya İl Teşkilatı dün İsrailli yetkilileri hakkında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulundular.

Bulundukları suç duyurusuyla ilgili konuşan SP Malatya İl Başkanı Mustafa Canbay, şunları kaydetti:

“Gazze sınırları içerisinde ve dışında Filistinli masum insanların, çocukların ve kadınların insanlık dışı saldırılar, bombalamalar ve uluslararası hukuka aykırı tam abluka ile ölümlerine neden olan, Gazze şehri başta olmak üzere Filistin halkına yönelik soykırım suçu işleyen, İnsan haklarını tüm dünyanın gözü önünde çiğneyerek Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü kapsamında İnsanlığa Karşı Suçları, Savaş Suçlarını ve Saldırı Suçlarını işleyen şüpheliler hakkında gerekli tahkikatın ve işlemlerin yapılmasını talep ettik. Filistin Devleti bağımsız bir devlettir, Başkenti Kudüs’tür ve Gazze Filistin Devleti’nin bir şehridir. 1947 yılından bugüne İsrail; Filistin topraklarının büyük bir bölümünü işgal etmiş, yine sistematik katliamlarla 100 binlerce Filistinliyi öldürmüştür. Özellikle Gazze’de İsrail tarafından 16 yıldır devam eden kuşatma sonucu tüm insanlığın gözü önünde masum kadınlar, çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere iki buçuk milyon insan gıda, su, ilaç, tıbbi gereçler, akaryakıt ve enerji kaynakları gibi temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılmış, bölge adeta ablukaya alınarak açık hava hapishanesine çevrilmiştir. Gerekli soruşturmaların yapılması ve katillerin yargılanarak hak ettikleri şekilde cezalandırılmaları için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar mücadele edeceğiz.”

Kaynak: BÜLTEN