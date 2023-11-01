Daha yeşil bir Malatya için…

Bu yıl 100. yaşını kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Malatya’da gerçekleştirilen etkinlikler devam ediyor. Malatya Valiliği tarafından dün Orduzu Pınarbaşı’nda (Malatya Spor Tesisleri Arkası) fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte bin fidan toprak buluşturuldu.
Ağaç dikiminin önemine vurgu yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, önümüzdeki günlerde Park ve Bahçeler Müdürlüğünün de depremde hayatını kaybeden vatandaşlar adına bin 237 fidanı toprakla buluşturacağının altını çizdi.
“ÖNEMLİ KATKILARI OLACAKTIR”
Programda bir konuşma yapan ve ağaç dikiminin önemine vurgu yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,
“Valimizin koordinasyonunda, Emniyet Müdürlüğümüz ve Jandarma İl Komutanlığımızın ortaklaşa düzenlediği 100. Yıl Hatıra Ormanı programı kapsamında bugün bin fidan toprakla buluştu. Ben bu anlamda Valimize müteşekkir olduğumuzu ve bu koordinasyon içerisinde yer alan emniyet ve jandarmamıza da teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Ağaç dikimi hem toplumsal sağlık açısından hem çevre güvenliği, erozyon, kuraklık, iklim değişikliği açısından ve içerisinden geçtiğimiz süreç açısından da çok önemlidir. Bu anlamda bin fidanımızın bugün toprakla buluşturulması Malatya açısından da çevre günü olması hasebi ile bütün çevremiz açısından da önemlidir. Bu faaliyeti gösteren Jandarma ve Emniyet Müdürlüğümüze bu koordinasyonu yapan Valiliğimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı da yine 100. yıl anısına deprem kaybettiğimiz bin 237 vatandaşımız adına Beydağı-İnderesi Parkı’nda da bin 237 fidanı toprakla buluşturacak. Geçtiğimiz günlerde de yine Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Gençlik ve Spor, Belediyemiz ve Valiliğimiz ile birlikte ortaklaşa yine Pınarbaşı bölgesindeki bin 923 ağacımızı da toprakla buluşturmuştuk. Toprakla buluşturulan bu ağaçların hem çevresel sorunların hem de iklim değişikliğinin olumsuz etkilenmesinin önüne geçmek adına, kuraklık ve küresel ısınma anlamında da önemli katkıları olacaktır diye düşünüyorum”
şeklinde konuştu.
“HATIRA ORMANININ OLMASINI ÖNEMSİYORUM”
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın ardından bir açıklama yapan ve 100. yıl kutlamalarının devam ettiğini kaydeden Malatya Valisi Ersin Yazıcı,
“Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları kapsamında bugün kolluk kuvvetleri, emniyet ve jandarmamız adına bin fidanı toprakla buluşturduk. Burada öncelikle Orman İşletme Müdürlüğümüze, Büyükşehir Belediyemize, bize katı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara emniyet ve jandarmamız adına teşekkür ediyorum. 100. yıl etkinlikleri kapsamında kutlamalarımız ve organizasyonlarımız devam ediyor. Ağaç, gelecek ve umut, yeşil her şey demek. Dolayısıyla Cumhuriyetimizin 100. yılında emniyet ve jandarmamıza ait bir hatıra ormanının olmasını önemsiyorum. Bir hafta kadar önce 1923 fidanı yine bu bölgede öğrencilerimizle birlikte toprakla buluşturmuştuk bugünde tüm emniyet ve jandarma kuvvetlerimiz ağaç dikiyorlar. Bin fidanımızı Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına toprakla buluşturduk. Daha yeşil bir Malatya için bu tür çalışmalarımızın Büyükşehir ve diğer kurumlar tarafından devam ettirileceğini de huzurlarınızda ifade etmek isterim. İnşallah kıyamete kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti devam edecektir”
ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.