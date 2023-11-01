01 Kas 2023 - 10:15- Gündem

Daha yeşil bir Malatya için…

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında emniyet ve jandarma ekiplerine ait bir hatıra ormanının olmasını önemsediğini ifade eden Malatya Valisi Ersin Yazıcı, bu kapsamda bin fidanı toprakla buluşturduklarını kaydetti. Vali Yazıcı, “Daha yeşil bir Malatya için bu tür çalışmaların Büyükşehir ve diğer kurumlar tarafından devam ettirileceğini de ifade etmek isterim” dedi.