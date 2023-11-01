Malatya’da yerinde dönüşümde kat sayısı belli oldu

Malatya Mimarlar Odası Başkanı Yunus Emre Fidanel konuyla ilgili başvuruda bulunduklarını ve kararın verildiğini belirtti. Fidanel;
“6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya’mızdaki mimari ve kentsel tüm sorunları tespit edip çözüm bulunması noktasında çalışmalarımızın olumlu sonuçlanması Malatya’mızın daha hızlı ayağa kalkması anlamında bizleri umutlandırıyor. Yıkık ve ağır hasarlı binalarımızın Yerinde Dönüşüm hibe ve kredi imkânlarından faydalanabilmesi için Zemin+4 kat şartı vardı. Mimarlar Odamızın teknik çalışmaları sonucunda Bostanbaşı, Tecde, Karakavak, Yakınca, Çilesiz, İnönü Caddesi, Yeşilçam Caddesi, Fuzuli Caddesi gibi yüksek katlı binalarımızın bulunduğu yerlerde mevcut parselde zemin+4 kata aynı bağımsız bölümlerin sığdırılamadığını mimari çizimlerimiz sonucunda tespit ettik. Bu konuyu Çevre Ve Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet ÖZHASEKİ'ye ilk olarak 4 ay önce bildirdik ve yerelde yapmış olduğumuz tüm toplantılarda dile getirdik”
diye konuştu.
ZEMİN ARTI 4 KAT SINIRI ZEMİN ARTI 7 KAT OLDU
Başkan Fidanel Malatya’da kat sınırının olduğunu bu bakımdan zemin artı 6 kata kadar hibe ve kredi desteğinin verileceğini belirterek;
“Mimarlar Odamızın talebi doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi, Milletvekilleri ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün girişimleriyle Malatya’ya nefes olacak hibe ve kredi desteğinin zemin+7 kata kadar artırıldığının müjdesini almış bulunuyoruz. Vatandaşlarımız projelerini hızlıca çizdirip ilgili belediyeden ruhsatını alarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurularını yapabilirler. Belediyelerin belirlediği maksimum kat sınırı olduğu için Malatya’da zemin+6 kata kadar bu destek verilecek. Toplam bağımsız bölümün sığdırılması anlamında herhangi bir engel kalmadı”
dedi.
“DAHA HIZLI DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ADINA SON DERECE ÖNEMLİ”
“Malatya’mızın daha hızlı dönüştürülmesi adına son derece önemli ve güzel bir gelişme olduğunu düşünüyoruz. Bu süreçte emeği geçen Sayın Bakanımıza, Bakan Yardımcılarımıza, Büyükşehir Belediyemize, Vekillerimize ve özellikle Çevre Şehircilik İl Müdürümüz Sn. Katip ÇİÇEK Bey'e Malatya adına teşekkürlerimi sunuyorum”
diye konuşmalarına son veren Yunus Emre Fidanel yeni kat sınırını açıkladı.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Sevdam MALATYA - Zemin +6 mı
Zemin +7 mi
Bu nasıl bir anlatım iki ayrı değer ne demek oluyor.
Fore kazık çakıp 17-18 kat yapabilecekmiyiz LCV gibi.
Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.