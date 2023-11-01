01 Kas 2023 - 10:01- Gündem

Malatya’da yerinde dönüşümde kat sayısı belli oldu

Malatya’da depremlerde ağır hasar alan konutların yerinde dönüşüm ile yapılması halinde, zemin artı 4 kat olan üst sınırın, belediyelerin kat sınırı olduğu için zemin artı 7 kata kadar çıkarıldığı bildirildi. Mimarlar odasının verdiği bilgilere göre kat sınırı talepler doğrultusunda artırıldı. Bu açıklamalara göre hibe ve kredi desteği deprem bölgelerinde zemin artı 7 kat projelerine de verilecek.