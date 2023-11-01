01 Kas 2023 - 09:52- Gündem

Battalgazi Yeşilyurt Doğanşehir Pütürge Akçadağ Arguvan Hekimhan Bu mahalleler dikkat!

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Battalgazi Yeşilyurt Doğanşehir Pütürge Akçadağ Arguvan Hekimhan Bu mahalleler dikkat! mask
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FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Yarın 10.00-18.00 saatleri arasında Battalgazi İlçesine bağlı Çolakoğlu, Karakaşçiftliğiköyü, Adagören, Ağılyazı, Karaköy, Karahan, Yarımcahan, Kadıçayırı, Kuluşağı, Göller, Bahçelievler, Toygar, Karatepe, Şişman, Boran, Kapıkaya mahallelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Yeşilyurt İlçesine bağlı Dilek Mahallesi’ne,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Doğanşehir İlçesine bağlı Kurucaova, Güzelköy mahallelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Pütürge İlçesine bağlı Pazarcık, Poskıran, Çayköy, Balpınarı, mahallelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Akçadağ İlçesine bağlı Gölpınar, Altunlu, Sahilköy, Çevirme, Dutlu, Kepez, mahallelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Arguvan İlçesine bağlı Ambarcık, Eğribük, Karababa, Parçikan, Çevirme, Dutlu, Kepez, mahallelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hekimhan İlçesine bağlı Turgut Özal, Karşıyaka, Karadere, Bahçelievler, Beykent, Dursunlu, Sarıkız, Yayladam, Karaçayır, Kızılhisar mahallelerine,

Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Pütürge İlçesine bağlı Örmeli, Aktarla, Karşıyaka, Bölükkaya, Gündeğer, Yediyol, Tatlıcak, Bakımlı, Çığırlı, Şiro Taraksu, Uzunhüseyin  mahallelerine, elektrik enerjisi verilemeyecektir.

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01 Kas 2023 - 09:52 Malatya- Gündem

Muhabir  Murat İpekten

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