Battalgazi Yeşilyurt Doğanşehir Pütürge Akçadağ Arguvan Hekimhan Bu mahalleler dikkat!

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
“Yarın 10.00-18.00 saatleri arasında Battalgazi İlçesine bağlı Çolakoğlu, Karakaşçiftliğiköyü, Adagören, Ağılyazı, Karaköy, Karahan, Yarımcahan, Kadıçayırı, Kuluşağı, Göller, Bahçelievler, Toygar, Karatepe, Şişman, Boran, Kapıkaya mahallelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Yeşilyurt İlçesine bağlı Dilek Mahallesi’ne,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Doğanşehir İlçesine bağlı Kurucaova, Güzelköy mahallelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Pütürge İlçesine bağlı Pazarcık, Poskıran, Çayköy, Balpınarı, mahallelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Akçadağ İlçesine bağlı Gölpınar, Altunlu, Sahilköy, Çevirme, Dutlu, Kepez, mahallelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Arguvan İlçesine bağlı Ambarcık, Eğribük, Karababa, Parçikan, Çevirme, Dutlu, Kepez, mahallelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hekimhan İlçesine bağlı Turgut Özal, Karşıyaka, Karadere, Bahçelievler, Beykent, Dursunlu, Sarıkız, Yayladam, Karaçayır, Kızılhisar mahallelerine,
Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Pütürge İlçesine bağlı Örmeli, Aktarla, Karşıyaka, Bölükkaya, Gündeğer, Yediyol, Tatlıcak, Bakımlı, Çığırlı, Şiro Taraksu, Uzunhüseyin mahallelerine, elektrik enerjisi verilemeyecektir.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.