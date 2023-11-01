Malatya’da hareketli gece 1 kişi yaralandı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayın zanlısı suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, saat 21.30 sıralarında, Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, T.Ö. ile K.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda K.Ö.’nün açtığı ateş sonucu sağ bacağına kurşun isabet eden T.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayın zanlısı suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.