İşte deprem bölgesi bu halde Açık alanda yorgan dikip ekmek parası kazanıyor!

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Malatya’nın Darende ilçesinde açık alanda yorgancılık yapan esnaf Hasan Çelik, havaların iyice soğuması ile yetkililerden kendisine çalışacağı bir yer verilmesini istiyor.

6 Şubat’ta Osmaniye’de depreme yakalanan Hasan Çelik, evi ve iş yeri ağır hasar alınca memleketi Malatya’nın Darende ilçesine geri dönmek zorunda kaldı. Burada ekmek parasını çıkarmak için Hacı Hasan Akyol çarşısındaki yöresel ürünler pazarında yorgancılık yapan Çelik,

“Osmaniye’de dükkan bulamadığım için mecburiyette geldim. Başka yapacak bir işim yok. Bu yaşta kimse de iş vermez. Burada açık havada ekmeğimizin peşindeyiz, ekmeğimizi kazanmak zorundayız. Elinin emeği ile geçim sağlayan biriyim. 6 aydır buradayım, ne arayan oldu ne soran oldu. Havalar soğumaya başladı. Kışın ne yapacağım bilemiyorum”

ifadelerini kullandı.

Eşi ve kendisinin kalp hastası olduğunu anlatan yorgancı Hasan Çelik,

“Burası yöresel ürünler pazarı. Darende’nin pazarı pazartesi ve cuma günleri olduğu için haftanın iki günü gelmiyorum, diğer günler buradayım. Eşim kalp hastası ben kalp hastasıyım ama yine de çalışmak zorundayım. Geçimimi sağlamak zorundayım. Yetkililerden destek bekliyorum. Bana ya bir dükkan bulsunlar ya da bir konteyner göstersinler. Benim imkanım yok tek umudum devlet baba”

diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı