31 Eki 2023 - 23:39- Gündem

Malatya, Adıyaman, Hatay ve Maraş’ta o süre uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Şubat depremi bölgelerindeki işveren ve çalışanların, yapılandırma müracaatlarını o tarihlere kadar yapabileceğini açıkladı.