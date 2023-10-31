Malatya’da hak sahipliği itirazları ne zaman bitiyor? İtiraz sonuçları ne zaman açıklanacak?

6 Şubat depremlerinin ağır yıkım bıraktığı Malatya’da hak sahipliği sonuçları açıklandı. Bazı vatandaşlara red cevabı gelirken, kimi vatandaşlar ise farklı problemler yaşadı. Bu bağlamda sonuçların açıklanmasının ardından itiraz süreci başladı. Peki, itirazlar ne zaman bitecek? İtiraz sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevabı…

SON GÜN NE ZAMAN? SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Edinilen bilgilere göre, itiraz süreci Battalgazi için 8 Kasım’da, Yeşilyurt için 6 Kasım’da bitecek. Bu tarihlere kadar vatandaşların muhakkak itiraz etmeleri gerekiyor. İtiraz sonuçları ise belirtilen tarihlerden bir ay sonra açıklanacak.

SONUÇLARINIZA BAKIN!

Öte yandan vatandaşlar e-devlet üzerinden veya bölgesinde askıya çıkarılan listelerden sonuçları öğrenebiliyor. Önümüzdeki süreçte yapılması gereken herhangi bir işlem ise bulunmuyor. Konut, iş yeri, ahır kura ve teslimi için ilerleyen zamanda hak sahipliği kazanan vatandaşlar ile iletişime geçileceği bilgisi açıklandı.

İTİRAZLAR NASIL YAPILACAK?

AFAD’ın yapmış olduğu açıklamaya göre, hak sahipliği talebi reddedilen vatandaşların bu karara itirazları var ise belirtilen tarihler arasında itiraz başvurusu yapabilecekler. Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü itiraz başvurularının e-devlet üzerinden, listede verilen itiraz başvuru ofislerinden, diğer illerdeki AFAD İl Müdürlüklerinden yapılabileceği bilgisini verdi. Vatandaşların itirazlarını her ilçe için ayrı ayrı verilen 15 gün aralığında yapabilecekleri açıklandı.

TÜM İLÇELERİN İTİRAZ BAŞVURU TARİHLERİ

Buna göre itiraz başvuru yerleri ve tarihleri ise şu şekilde:

“Akçadağ; Akçadağ Kaymakamlığı, 25.10.2023-08.11.2023 tarihleri arasında,

Arapgir; Arapgir Kaymakamlığı, 02.10.2023-16.10.2023 tarihleri arasında,

Arguvan; Arguvan Kaymakamlığı, 19.10.2023-02.11.2023 tarihleri arasında,

Battalgazi; Battalgazi Kaymakamlığı ve Kapalıçarşı Üstü, 25.10.2023-08.11.2023 tarihleri arasında,

Darende; Darende Kaymakamlığı, 19.10.2023-02.11.2023 tarihleri arasında,

Doğanşehir; Doğanşehir Kaymakamlığı, 06.10.2023-20.10.2023 tarihleri arasında,

Doğanyol; Doğanyol Kaymakamlığı, 25.10.2023-08.11.2023 tarihleri arasında,

Hekimhan; Hekimhan Kaymakamlığı, 25.10.2023-08.11.2023 tarihleri arasında,

Kale; Kale Kaymakamlığı, 25.10.2023-08.11.2023 tarihleri arasında,

Kuluncak; Kuluncak Kaymakamlığı, 02.10.2023-16.10.2023 tarihleri arasında,

Pütürge; Pütürge Kaymakamlığı, 25.10.2023-08.11.2023 tarihleri arasında,

Yazıhan; Yazıhan Kaymakamlığı, 02.10.2023-16.10.2023 tarihleri arasında,

Yeşilyurt; Yeşilyurt Kaymakamlığı, 23.10.2023-06.11.2023 tarihleri arasında, belirtilen yerlere 15 gün içinde başvurularak yapılabilecek.”