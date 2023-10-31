Bu sayılar “yok artık” dedirtiyor İşte 6 Şubat’tan bu yana yaşanan deprem sayıları

Kahramanmaraş merkezli, aralarında Malatya’nın da olduğu 11 ili derinden etkileyen 6 Şubat depremlerinin üzerinden neredeyse 9 ay geçti. Peki, o günden bu zamana kadar kaç deprem oldu? İşte çok şaşırtan o sayılar…

Paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş’ın verdiği bilgilere göre, 6 Şubat 2023’ten bugün kadar, yani 31 Ekim 2023 tarihine yaşanan depremlerin sayıları şöyle:

4.0 BÜYÜKLÜĞÜNE KADAR OLAN DEPREM SAYILARI

1.0 ile 2.0 arası büyüklükte 29 bin 440 deprem yaşandı.

2.0 ile 3.0 arası büyüklükte 15 bin 850 deprem oldu.

3.0 ile 4.0 arası büyüklükte 3 bin 356 deprem meydana geldi.

Yani 1.0 ile 4.0 arası büyüklükte toplam 48 bin 646 deprem oldu.

5.0 İLE 6.0 ARASI BÜYÜKLÜKTE 51 DEPREM OLDU

Öte yandan 4.0 ile 5.0 arası büyüklükte 591 deprem yaşandı.

5.0 ile 6.0 arası büyüklükte 51 deprem oldu.

6.0 ile 7.0 arası 2 deprem meydana geldi.

Yani 4.0 ile 7.0 arası büyüklükte toplam 644 deprem oldu.

Tüm bunları toplayınca ise 1.0 ile 7.0 arası büyüklükte bugüne kadar toplam 49 bin 290 deprem yaşandı.