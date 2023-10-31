31 Eki 2023 - 22:47- Gündem

Bu sayılar “yok artık” dedirtiyor İşte 6 Şubat’tan bu yana yaşanan deprem sayıları

ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramanmaraş merkezli, aralarında Malatya’nın da olduğu 11 ili derinden etkileyen 6 Şubat depremlerinin üzerinden neredeyse 9 ay geçti. Peki, o günden bu zamana kadar kaç deprem oldu? İşte çok şaşırtan o sayılar…
Bu sayılar “yok artık” dedirtiyor İşte 6 Şubat’tan bu yana yaşanan deprem sayıları mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramanmaraş merkezli, aralarında Malatya’nın da olduğu 11 ili derinden etkileyen 6 Şubat depremlerinin üzerinden neredeyse 9 ay geçti. Peki, o günden bu zamana kadar kaç deprem oldu? İşte çok şaşırtan o sayılar…

Paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş’ın verdiği bilgilere göre, 6 Şubat 2023’ten bugün kadar, yani 31 Ekim 2023 tarihine yaşanan depremlerin sayıları şöyle:

4.0 BÜYÜKLÜĞÜNE KADAR OLAN DEPREM SAYILARI

1.0 ile 2.0 arası büyüklükte 29 bin 440 deprem yaşandı.
2.0 ile 3.0 arası büyüklükte 15 bin 850 deprem oldu.
3.0 ile 4.0 arası büyüklükte 3 bin 356 deprem meydana geldi.
Yani 1.0 ile 4.0 arası büyüklükte toplam 48 bin 646 deprem oldu.

5.0 İLE 6.0 ARASI BÜYÜKLÜKTE 51 DEPREM OLDU

Öte yandan 4.0 ile 5.0 arası büyüklükte 591 deprem yaşandı.
5.0 ile 6.0 arası büyüklükte 51 deprem oldu.
6.0 ile 7.0 arası 2 deprem meydana geldi.
Yani 4.0 ile 7.0 arası büyüklükte toplam 644 deprem oldu.

Tüm bunları toplayınca ise 1.0 ile 7.0 arası büyüklükte bugüne kadar toplam 49 bin 290 deprem yaşandı.

# malatya, malatya haber, malatya son dakika haberleri, deprem, deprem sayıları, artçı, Ramazan Demirtaş, kahramanmaraş

31 Eki 2023 - 22:47 Malatya- Gündem

Muhabir  Mehmet Kıroğlan

busabahmalatya.com son bir ayda 943.628 kez ziyaret edildi.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL