31 Eki 2023 - 22:24- Ekonomi

Bakan Şimşek açıkladı, işte KKM’nin maliyeti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kur Korumalı Mevduat’ın maliyetine ilişkin son verileri paylaşarak, “Mayıs sonu itibarıyla 125.3 milyar dolardı. 20 Ekim itibarıyla 110.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yani 15.1 milyar dolar azalma var” dedi.