31 Eki 2023 - 22:20- Spor

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe ve Beşiktaş karşılaştı

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Vodafone Sultanlar Ligi 5. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, Beşiktaş Ayos’u konuk etti. Karşılaşmayı 25-22, 26-24, 25-10'luk setlerle 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, ligdeki dördüncü galibiyetine imza attı.
Vodafone Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe ve Beşiktaş karşılaştı mask
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Vodafone Sultanlar Ligi 5. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, Beşiktaş Ayos’u konuk etti. Karşılaşmayı 25-22, 26-24, 25-10'luk setlerle 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, ligdeki dördüncü galibiyetine imza attı.

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Tuncay Sevim, Selçuk Görmen
Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Meliha Diken, Bojana Drca, Magdalena Stysiak, Arina Fedorovtseva, Gizem Örge (L), Cansu Çetin, Meryem Boz
Beşiktaş Ayos: Wilma Salas Rosell, Bahar Toksoy Guidetti, Jovana Brakocevic Canzian, Fulden Ural, Ekaterina Efimova, Çağla Akın, Gizem Güresen (L), Ecem Aknam, Hilal Kocakara, Victoria Demidova, Sude Naz Uzun, Bengisu Aygün
Setler: 25-22, 26-24, 25-10
Süre: 1 saat 22 dakika (29, 31, 22)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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31 Eki 2023 - 22:20 - Spor

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