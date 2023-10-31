Vodafone Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe ve Beşiktaş karşılaştı

Vodafone Sultanlar Ligi 5. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, Beşiktaş Ayos’u konuk etti. Karşılaşmayı 25-22, 26-24, 25-10'luk setlerle 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, ligdeki dördüncü galibiyetine imza attı.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Tuncay Sevim, Selçuk Görmen
Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Meliha Diken, Bojana Drca, Magdalena Stysiak, Arina Fedorovtseva, Gizem Örge (L), Cansu Çetin, Meryem Boz
Beşiktaş Ayos: Wilma Salas Rosell, Bahar Toksoy Guidetti, Jovana Brakocevic Canzian, Fulden Ural, Ekaterina Efimova, Çağla Akın, Gizem Güresen (L), Ecem Aknam, Hilal Kocakara, Victoria Demidova, Sude Naz Uzun, Bengisu Aygün
Setler: 25-22, 26-24, 25-10
Süre: 1 saat 22 dakika (29, 31, 22)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.