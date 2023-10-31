Konteyner kentte gergin dakikalar Çevik kuvvet desteği gitti

Malatya’nın Battalgazi ilçe sınırları içerisinde bulunan Bağcılar Belediyesi Konteyner Kent’te depremzede vatandaşlar, yapılan bazı değişiklikler nedeniyle ayaklandı. Konteyner Kente çevik kuvvet gönderilerek, olası bir gerginliğin önüne geçilmeye çalışıldı. İşte detaylar…

NEDEN AYAKLANDILAR?

Edinilen bilgiye göre, bu akşam saatlerinde konteyner kentteki depremzede vatandaşlar, burada bulunan yönetim ofisi önünde toplandı. İddiaya göre, yetkili merciler, konteyner kentin giriş kapısının yerini değiştirmiş, başka bir yöne eklemişti. Yeni kapı yeri ise yine aynı iddiaya göre, hem vatandaşlara ters gelmişti hem de tehlike arz eden bir konumdaydı.

“KİMSE SAHİPSİZ DEĞİL”

Nitekim vatandaşlar,

“Konteyner kentimizin kapısını ters bir yerde açtılar, millet tepkili! Kız çocuklarımız, bacılarımız, eşlerimiz var. Halkı mülteci gibi görüyorlar. Kimse sahipsiz değil”

diyerek, kapının yeniden eski yerine koyulmasını istediler.

Bağcılar Belediyesi Konteyner Kent’in yönetim ofisi önünde toplanan vatandaşlar, “Yönetim istifa” sloganları attı. Buraya gelen çevik kuvvet ekipleri vatandaşları dağıttı.