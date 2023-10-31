31 Eki 2023 - 21:12- Gündem

12 yaşındaki çocuktan tüm dünyayı utandıracak sözler “Elimde olsa Gazze için savaşırım”

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Malatya’da henüz 12 yaşındaki küçük bir çocuğun Filistinli çocuklar için söyledikleri yüreklere oturdu. 6. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Mustafa Samet, “Elimde olsa ben de şimdi savaşa giderim, elime silahı alır korkusuzca İsrail’i yok etmek için savaşırım” dedi. İşte tüm detaylar…
12 yaşındaki çocuktan tüm dünyayı utandıracak sözler “Elimde olsa Gazze için savaşırım” mask
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İsrail’in Gazze’ye saldırıları devam ediyor. Özellikle bebekler, çocuklar ve kadınları öldüren katil İsrail’e tepkiler ise dinmiyor. Sadece yetişkinler değil, çocuklar bile artık bu zulmün son bulması için seslerini yükseltiyor.

Bu bağlamda bugün Malatya’da “Filistin Hayır Çarşısı” kuruldu. Filistin’e yardım etmek isteyenler buraya akın etti. Söz konusu Hayır Çarşısı’nda küçük bir çocuğun söyledikleri ise yüreklere oturdu. 6. sınıf öğrenicisi olan bu çocuğun Filistin adına söyledikleri tüm dünyaya ders verecek nitelikte.

Malatya’da bir okulda 6. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Mustafa Samet Kılıç,

“Elimde olsa ben de şimdi savaşa giderim”

diyerek tüm dikkatleri üzerine çekti.

“ELİMDE OLSA BEN DE ŞİMDİ SAVAŞA GİDERİM”

12 yaşında olduğu tahmin edilen ortaokul öğrencisi Mustafa Samet Kılıç,

“Ben Filistin için 5. bağışımı yaptım. Elimde olsa ben de şimdi savaşa giderim, elime silahı alır korkusuzca İsrail’i yok etmek için savaşırım”

dedi.

“ORADAKİ ÇOCUKLAR İÇİN ÜZÜLÜYORUM”

Küçük Mustafa,

“Türkiye’nin Filistin’e yardım etmesi gerekiyor. Bizim millet olarak ayaklanmamız gerekiyor. Artık göz yummamamız gerekiyor. Oradaki çocuklar için üzülüyorum. Buradan Gazze’ye selamlarımı gönderiyorum, zaferimiz yakındır bunu biliyorum, buna inanıyorum”

ifadelerine yer verdi.

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31 Eki 2023 - 21:12 Malatya- Gündem

Muhabir  Salim Öz

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