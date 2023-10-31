31 Eki 2023 - 20:40- Asayiş

Kaçak avlandı, 3 bin 134 TL ceza aldı

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Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, avcılık belgesi olmadan kaçak avlanan bir kişiye 3 bin 134 TL idari para cezası uyguladı.
Kaçak avlandı, 3 bin 134 TL ceza aldı mask
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Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, avcılık belgesi olmadan kaçak avlanan bir kişiye 3 bin 134 TL idari para cezası uyguladı.
Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, av koruma ve denetimleri aralıksız sürdürüyor. Korkut İlçesine bağlı Altınova Beldesinde bulunan İron sazlıklarında yapılan av koruma ve denetimleri sırasında avcılık belgesi olmadan kaçak avlanan bir kişiye 3 bin 134 TL para cezası uygulandı.
Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,

“Muş İl Şube Müdürlüğü personelleri olarak 29 Ekim 2023 tarih Pazar günü av koruma ve kontrol faaliyetlerimiz devam etmekte olup herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Ayrıca Korkut Altınova Beldesi genel avlağında bulunan İron sazlığında yaptığımız çalışmalar neticesinde 1 avcı görülmüş ve yapılan kontrolde avcılık belgesi olmadan av yaptığı tespit edilip 3 bin 134 TL idari para cezası kesilmiştir”

denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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31 Eki 2023 - 20:40 - Asayiş

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