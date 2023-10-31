Öğrencilerin dikkatine! KYK burs ve kredi miktarları değişti

Son dakika gelişmesi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı KYK burs ve kredi miktarlarının değiştiğini duyurdu. İşte kredi ve burs miktarına gelen zam oranı.

2024 yılı KYK burs ve kredi miktarları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 KYK burs ve kredi miktarlarını açıkladı. İşte kredi ve burs miktarına gelen zam oranı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

“Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan kredi veya burs alan 1 milyon 600 bin öğrencimize önümüzdeki yıl ödeyeceğimiz tutarı belirledik. Yeni kredi ve burs miktarları tüm öğrencilerimize hayırlı olsun”

diye konuştu.

Erdoğan’ın açıklamasının devamı şöyle:

“2024'te Lisans öğrencileri için bin 250 liradan 2 bin liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya, doktora öğrencileri için 3 bin 750 liradan 6 bin liraya yükseltiyoruz.”