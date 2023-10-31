Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan deprem bölgesine müjde: 750 bin lira faizsiz kredi imkanı

Kahramanmaraş merkezli, aralarında Malatya’nın da bulunduğu 11 ili derinden etkileyen 6 Şubat depremlerinin üzerinden neredeyse 9 ay geçti. Bu bağlamda depremin yaraları da yavaş yavaş sarılmaya devam ediyor.

750 BİN LİRA FAİZSİZ KREDİ

Deprem bölgesine ilişkin bazı açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

“Deprem bölgesindeki KOBİ’lerimize yönelik KOSGEB vasıtasıyla yeni bir kredi paketini devreye alıyoruz. Dünya Bankası’yla iş birliği halinde işletme başına 200 bin lira ila 750 bin lira arasında faizsiz kredi sağlayacağız”

diye konuştu.

41 BİN KONUT VE 5 BİN KÖY EVİ

Yapılan konutlarla ilgili de konuşan Erdoğan,

“Afetten zarar gören 11 ilimizde 200 bin konutun inşası hızla devam ediyor. Yapımı biten konutları yakında etap etap teslim etmeye başlıyoruz. Sene sonuna kadar 41 bin konut ve 5 bin köy evinin teslimini planlıyoruz. Diğer konutların teslimatlarını da peyderpey yapacağız”

sözlerine yer verdi.