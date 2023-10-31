42 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, yakalandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kasten öldürme suçundan 42 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çayırova Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışma çerçevesinde, kasten öldürme suçundan hakkında 42 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D. yakalandı. E.D., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı