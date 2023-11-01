Asliye Hukuk Mahkemesi'nden ilan

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T.C. MALATYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/568 Esas

DAVALI : 1- SERKAN BİRER Tecde Mah Teraspark Evleri B Blok K:9 D:34Yeşilyurt/Malatya/ MALATYA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Maddi-Manevi Tazminat) davasının yapılan tensip ara kararı ile;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliğe çıkarılmış olup, yaşanan deprem nedeniyle belirtilen adres bina özelliğini kaybettiği gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu tebligatın size ulaşmasından itibaren HMK'nun 122, 126 ve 129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini her bir davacı için davacı sayısından bir fazla ve ayrı posta gideri ile tanık dahil tüm delillerinizi ve varsa ilk itirazlarınızı iki haftalık süre içerisinde mahkememize sunmanız aksi takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen tüm vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine İHTAR OLUNUR.