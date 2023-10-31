Çocukların orada ne işi var?

Deprem bölgesi olan Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımı sürerken, yasağa rağmen bazı aileler çocukları ile birlikte canlarını da tehlikeye atarak molozlar arasında hurda topluyor. İnönü Caddesi’nde depremde ağır hasar alan binaların yıkımı sonrasında küçük çocukların, tehlikeye aldırış etmeden yıkım alanına girerek enkazdan demir topladıkları görüldü.

Malatya’da depremlerden ağır hasar alan binaların yıkımı sürüyor. Birçok mahallede yıkılan binaların enkazları kaldırılmak için bekliyor. Emniyet güçleri tarafından güvenlik önlemleri alınarak yıkılan binaların enkazlarına, her ne kadar yasak olsa da insanlar girmeye devam ediyor. Tehlikeye çocukları da sürükleyen gruplar iş makinelerinin rahatlıkla çalışmasına engel oluyorlar.

YASAKLARA RAĞMEN ENKAZ ALANINDALAR

Asrın felaketinin yaşandığı illerden biri olan Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürerken, çocuklar hiçbir tehlikeye aldırış etmeden yıkım alanına girerek enkazdan demir alıyor.

İnönü Caddesi’nde, depremde ağır hasar alan binaların yıkımı sonrası küçük çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden yıkım alanına girerek enkazdan demir hurdaları topluyor. Malatya Valiliği’nin enkaz alanına girişleri yasaklamasına rağmen, buna aldırış etmeyen çocuklar iş makinelerinin de çalışmalarını zaman zaman engelliyor. Polis ekipleri, birçok alanda enkaz alanına girmelerine izin vermezken, zaman zaman da buna aldırış etmeyen çocukların bu tehlikeli işe devam ettikleri görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı