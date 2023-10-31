Görünce şaşırmayın! İşte 5 TL’nin yeni yüzü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile bugün yayımlanan Resmi Gazete kararı ile madeni 5 TL’ler tedavüle girdi. Aylardır gündemde olan 5 TL'nin madeni paraya dönüştürülmesi ve bu şekilde tedavüle koyulması bugünkü Resmi Gazete ilanı ile resmen yürürlüğe girdi. Tedavüle çıktığı ilk günden itibaren kâğıt olarak gördüğümüz 5 TL'ler artık madeni olarak da karşımıza çıkacak.

GÖRÜRSENİZ ŞAŞIRMAYIN

Resmi Gazete ilanı birlikte bugün itibari ile piyasaya sürülecek olan madeni 5 TL’yi daha önce görmeyen vatandaşlar ilk etapta garipsese de kısa bir zaman içerisinde madeni 5 TL’nin tanınabilir ve bilinebilir hale gelmesi bekleniyor. Madeni 5 TL'nin ön yüzünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı ve hemen altında 100. Yıl logosu bulunuyor. Arka yüzünde ise 5 rakamının yanında büyükçe bir hilal ve içerisinde bir yıldız bulunmakta. Türkiye Yüzyılında Cumhuriyetin 100. Yıl logosunun olduğu madeni 5 TL’nin hem ön hem arka yüzü gözleri kamaştırıyor. 5 TL madeni paranın kısa süre içerisinde iç piyasada yer alması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi