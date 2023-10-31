Görünce şaşırmayın! İşte 5 TL’nin yeni yüzü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile bugün yayımlanan Resmi Gazete kararı ile madeni 5 TL’ler tedavüle girdi. Aylardır gündemde olan 5 TL'nin madeni paraya dönüştürülmesi ve bu şekilde tedavüle koyulması bugünkü Resmi Gazete ilanı ile resmen yürürlüğe girdi. Tedavüle çıktığı ilk günden itibaren kâğıt olarak gördüğümüz 5 TL'ler artık madeni olarak da karşımıza çıkacak.
GÖRÜRSENİZ ŞAŞIRMAYIN
Resmi Gazete ilanı birlikte bugün itibari ile piyasaya sürülecek olan madeni 5 TL’yi daha önce görmeyen vatandaşlar ilk etapta garipsese de kısa bir zaman içerisinde madeni 5 TL’nin tanınabilir ve bilinebilir hale gelmesi bekleniyor. Madeni 5 TL'nin ön yüzünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı ve hemen altında 100. Yıl logosu bulunuyor. Arka yüzünde ise 5 rakamının yanında büyükçe bir hilal ve içerisinde bir yıldız bulunmakta. Türkiye Yüzyılında Cumhuriyetin 100. Yıl logosunun olduğu madeni 5 TL’nin hem ön hem arka yüzü gözleri kamaştırıyor. 5 TL madeni paranın kısa süre içerisinde iç piyasada yer alması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.