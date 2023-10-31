Yıkım ekibinden dikkat çeken açıklama: Sadece 5-6 kolonu kestik, kendiliğinden çöktü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar aldığı için tahliye edilen Şehitkamil ilçesindeki 12 katlı Gökkuşağı Apartmanı, kontrollü yıkım sırasında çöktü. Çöken binadan beton parçalarının çevreye dağılmasıyla geniş güvenlik önemi alındı. Olayda yaralanan olmazken çevredeki binalar tedbir amaçlı boşaltıldı.

“GERÇEKTEN BU BİNALAR ÇOK KÖTÜ, GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ DEĞİL”

Kepçe Operatörü Hıdır Demir, “Denizli'de yaşıyorum. Bu yıkım işini yapıyoruz. Gerçekten bu binalar çok kötü, görüldüğü gibi değil. Hani herkesi büyük geçmiş olsun diyelim. Biz binada sadece 5-6 kolonu kestik. Kendiliğinden çöktü. Yani diyecek söz bulamıyorum. Kontrollü bir şekilde yıktık, ekibimiz de bu konuda çok güzel. Herkes birbiriyle haberdar oluyoruz yıkarken ama bina çok kötüymüş. Yıkım yaparken önce binanın içini bir gezeriz. Mesela bazen Kur'an-ı Kerim oluyor” dedi.

“KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE KESMEDİK, VURDUK, YATIRDIK”

Yıkım Sorumlusu Yakup Dağ, “Patlak kolonlar var mı yok mu onlara bakıyoruz. Biz yıkımı yapmadan önce komple kontrollü gezdik. İlk üç kolonu kestik, ondan sonra asansörün perdesine geldik, asansörün perdesini kesince sağ taraftaki koluna vurunca zaten mal boşa düşmüş oldu. Arkadaşımızı güvenceye aldık. Daha sonra kontrollü bir şekilde kesmedik, vurduk, yatırdık. Her hangi bir can kaybı yok çok şükür, kontrollü bir yıkım oldu” diye konuştu.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olay, itfaiye, AFAD, sağlık ve belediye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı