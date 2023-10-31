Zehir tacirlerine bir darbe daha! Tam 171 kilo

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan kontrol noktasında bir araçta yapılan aramada 171 kilo skunk uyuşturucu ele geçirildi.
Siverek Emniyet Müdürlüğü tarafından kontrol noktasında, gece saatlerinde yabancı plakalı bir araca yapılan operasyonda araç dorsesinde gizlenmiş halde 171 kilo skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alınırken, konu ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.