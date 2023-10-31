31 Eki 2023 - 15:46- Bölge

Zehir tacirlerine bir darbe daha! Tam 171 kilo

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 Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan kontrol noktasında bir araçta yapılan aramada 171 kilo skunk uyuşturucu ele geçirildi.
Zehir tacirlerine bir darbe daha! Tam 171 kilo mask
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 Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan kontrol noktasında bir araçta yapılan aramada 171 kilo skunk uyuşturucu ele geçirildi.

Siverek Emniyet Müdürlüğü tarafından kontrol noktasında, gece saatlerinde yabancı plakalı bir araca yapılan operasyonda araç dorsesinde gizlenmiş halde 171 kilo skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alınırken, konu ile ilgili soruşturma devam ediyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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31 Eki 2023 - 15:46 Şanliurfa- Bölge

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