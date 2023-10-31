Kuralar 2 Kasım’da çekilecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024 Hac kurasının 2 Kasım Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirileceğini duyurdu.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş sosyal medya hesabı üzerinden 2024 yılı Hac Kurası’nın çekileceği tarihin belli olduğunu bildirdi. Hac kura sonuçlarının 2 Kasım saat 21.00 itibari ile e-devlet üzerinden vatandaşların öğrenebileceğini aktaran Erbaş, “Milyonlarca kardeşimizin hasretle beklediği 2024 Hac kurasını 2 Kasım Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığımızda gerçekleştireceğiz. Yüce Rabbimiz bu kutlu yolculuğa duyduğumuz özlemi, sevgiyi, muhabbeti gönlümüzden eksik eylemesin” dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.