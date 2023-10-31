Kuralar 2 Kasım’da çekilecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024 Hac kurasının 2 Kasım Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirileceğini duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş sosyal medya hesabı üzerinden 2024 yılı Hac Kurası’nın çekileceği tarihin belli olduğunu bildirdi. Hac kura sonuçlarının 2 Kasım saat 21.00 itibari ile e-devlet üzerinden vatandaşların öğrenebileceğini aktaran Erbaş, “Milyonlarca kardeşimizin hasretle beklediği 2024 Hac kurasını 2 Kasım Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığımızda gerçekleştireceğiz. Yüce Rabbimiz bu kutlu yolculuğa duyduğumuz özlemi, sevgiyi, muhabbeti gönlümüzden eksik eylemesin” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı