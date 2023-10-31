Yeşilyurt 11 Kasım’a hazırlanıyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Tepeköy Fidanlık Alanını ziyaret etti. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Beylerderesi Şehir Parkı’nın dördüncü etabında yapılacak etkinlikler için gerçekleşen hazırlıkları yerinde inceleyen Çınar, burada önemli açıklamalarda bulundu.

Çınar, Yeşilyurt’u daha yeşil ve güzel bir görüntüye kavuşturmak için bugüne kadar hayata geçen hizmetleri geliştirmeye ve büyütmeye öncelik tanıdıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılında başlatılan ve her yıl 11 Kasım’da ülke çapında kutlanan ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ dolayısıyla Beylerderesi Şehir Parkı’nın dördüncü etabında ağaçlandırma etkinliği düzenleyeceklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Fidanlık Alanında hazırlanan çiçek ve ağaç fidelerinin Beylerderesi Şehir Parkına farklı bir güzellik katacağından bahsetti.

“BİTKİ TÜRLERİNİ YETİŞTİRİP, GELİŞTİRİYORUZ”

Yeşilyurt’un ismine yakışacak ve değer katacak yeşillendirme hizmetlerine ciddi kaynaklar aktardıklarına dikkat çeken Çınar,

“Fidanlık Alanımızda 100’ün üzerinde bölge şartlarına uygun, iklim şartlarına uyum sağlayacak bitki türlerini yetiştirip, geliştiriyoruz. Alanında uzman ekiplerimizin gözetiminde planlı ve sistemli bir çalışmanın olduğu alanımızda hazırlanan bitki türlerini parklarımıza, sosyal yaşam alanlarımıza ve refüjlerimize yerleştirip buraların nezih, modern ve konforlu bir görüntüye kavuşmasını sağlıyoruz. Her yıl olduğu gibi yine ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ olarak kutlanan 11 Kasım’da Beylerderesi Şehir Parkı’mızın dördüncü etabında ağaçlandırma etkinliği düzenleyeceğiz. Belediye olarak o güne özel olarak hem çiçek ve ağaç ekimleri yaparken diğer taraftan bizden fidan talep eden hemşehrilerimize burada hazırlanan fidanları paylaşacağız”

diye konuştu.

“VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ”

“İlçemizde park sayımızı artırıp toplam yeşil alan miktarımızı daha iyi bit seviyeye çıkarmak için yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz” diyen Çınar şunları kaydetti:

“Tasarımı ve mimari yapısı ile dikkat çekecek, çok amaçlı yaşam alanlarıyla herkese hitap edecek mekanlara sahip yeni nesil park anlayışını öne alarak ilçemizin ismine, kimliğine ve ruhuna yakışacak park alanlarımıza yenilerini eklemek içinde var gücümüzle çalışıyoruz. Tabii ki her zaman ki önceliğimiz şehrimizi yeniden ayağa kaldıracak çalışmalara tam destek vermektir, bu alanda tüm imkanlarımızı seferber ederken diğer taraftan da ilçemizin yaşam seviyesini yükseltecek nitelikteki hizmetlerimize her geçen gün bir yenisini eklemek için çaba sarf ediyoruz. 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla gelip dinlenebileceği, sporunu yapıp zamanını faydalı geçireceği sosyal yaşam alanlarımızın sayısını hızla artıracağız. Parklarımızın nezih ve güzel bir görüntüye sahip olması bizim için büyük önem taşıyor. Buradaki alanımızda teknik çalışmalar yapılıyor, farklı türdeki ağaçların boylandırılması ve uygun zamanda ekimlerinin yapılmasıyla ilgili ön hazırlıklar yapılıyor. Burayı sürekli geliştirip yeniliyoruz. Cumhuriyet Örnekköy’de faaliyete sunduğumuz Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahamızda ise Tarım ve Orman Bakanlığından aldığımız küçük fidanları boylandırıp farklı bir çalışma yapıyoruz. Park ve bahçe hizmetlerimizin yanı sıra tarımsal çalışmalarımızla bölgemizin ihtiyaç duyduğu hizmetleri aksatmadan sürdürmekteyiz. Güzel bir Yeşilyurt, daha yeşil bir Yeşilyurt için dur durak bilmeden çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz.”

Kaynak: BÜLTEN