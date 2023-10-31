Başkan Güder’den orta hasarlı bina açıklaması ‘İki seçenek var’ dedi ayrıntıları anlattı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, belediyenin sosyal tesislerinde gazetecilerin 6 Şubat depremlerinde ilçede orta hasar gören konutların durumuna ilişkin sorularını yanıtladı. Orta hasarlı konutlar için iki seçeneğin bulunduğunu anlatan Güder önemli açıklamalar yaptı.

“ORTAK BİR ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRECEK”

Konuşmasında Cezmi Kartay, Sivas Caddesi, Niyazi Mısri Caddelerinden birisi olacak demişti, bu konuda bir netleşme var mı, bin konutluk proje nasıl gerçekleşecek?’ sorusuna yanıt veren Güder,

“Orta hasarlı yapılar noktasında hükümetimizin tavrı, Cumhurbaşkanımızın ifadesi ve Çevre, Şehircilik Bakanımızın da teyitleri sonucu; orta hasarlılar istediklerinde ağır hasar hükmünde kabul edilecek, yıkımları gerçekleştirilecek. Ağır hasarlılar nasıl hak sahibi ise, orta hasarlılar da hak sahibi olacaklar. Biz şu an Battalgazi Belediyesi olarak, orta hasarlıların güçlendirilmesi açısından bir vatandaş çalışma getirdiğinde, biz o çalışmaya desteklerimizi sunuyoruz. Müracaatlara izin veriyoruz. Bu konuda bir sorun veya sıkıntı mevcut değil. İkinci soruya gelecek olursak; geçtiğimiz hafta Ankara’da Bakan Yardımcımız Vedat Gürgen ile görüşmelerimiz neticesinde, Malatya’da emlak konut tarafından özellikle merkezde ve Battalgazi Bölgesinde bin konutun yapılması noktasında bir istişaremiz vardı. Bu istişare sonucunda Battalgazi Belediyesi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi ortak bir çalışma gerçekleştirecek. Bin konutun nerede yapılacağı konusunda ise çalışmamız olacak. Buralar genellikle özel mülkiyetler. Özel mülkiyetlerin bulunduğu yerlerde az hasarlı bina sayısı göz önünde bulundurulacak. Bu neticede kanaat, Saray Mahallesi’nde. Yıkım fazla olduğundan ve az hasarlı bina sayısı az olduğundan burası düşünüldü. Vedat Gürgen Malatya’ya geldi, biz bu çalışmalarımızı Büyükşehir Belediyesi ile yaptıktan sonra karar verilmiş olacak. Çalışmanın yapılacağı yerin, az sorunla karşılaşılacak ve mahkemeye intikal edilmeyecek yerler olması birinci önceliğimiz. Yer konusunda kesin bir şey yok ama bin konut inşallah Battalgazi bölgesine yapılacak”

ifadelerini kullandı.

“3 BİN 400 KONUTUN YAPIMI GERÇEKLEŞİYOR”

Başkan Güder, bir başka basın mensubu tarafından yöneltilen ‘Kentsel Dönüşüm noktasında sizin başarınız ortada, bu proje sizin aracılığınızla mı yönetilecek yoksa Büyükşehir Belediyesi ile mi yürütülecek?’ sorusuna cevaben ise,

“Bu konuda netleşmiş bir karar yok. Biz Battalgazi Belediyesi olarak cumartesi günü 400 sosyal konutumuzun temelini atacağız. Burada önemli olan yerinde dönüşüm. Battalgazi’ye ve Malatya’ya baktığımızda, ciddi yerinde dönüşüm talebi var. Dolayısıyla rezerv alanlarında şu an 3 bin 400 konutun yapımı gerçekleşiyor. Normalde 20 bin üzerinde konut yapılması lazım. Bu sayı yerinde dönüşüm taleplerinden dolayı bu seviyede. İnşallah temennimiz hızlı bir şekilde yerinde dönüşümü başlatmak olacaktır. Bu 400 konutun da farklı mahallelerde olmak üzere devam edeceğini söyleyebiliriz”

açıklamasında bulundu.