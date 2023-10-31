Bir aylık gelir Filistin’e bağışlanacak

İsrail’in Filistin’e yönelik gerçekleştirdiği insan haklarına aykırı saldırılar bir türlü dinmek bilmiyor. Türkiye ve Malatya’da İsrail zulmüne tepkiler çığ gibi büyürken Battalgazi Belediyesi de bu insanlık suçuna seyirci kalmadı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, dün basın mensupları bir araya gelerek Battalgazi Belediyesine ait tüm sosyal tesislerin bir aylık (kasım ayı) gelirini Filistin’e bağışlayacaklarını belirtti.

Batılı devletler ve başta Amerika’nın bu katliamın devam etmesi için elinden gelen maddi manevi gayreti sarf ettiğine vurgu yapan Güder, İslam aleminin Amerika kadar gayret sarf etmediğinin altını çizdi.

“SADECE TÜRKİYE SESİNİ YÜKSELTEBİLMEKTE”

Filistin’de gerçekleştirilen soykırıma İslam aleminden sadece Türkiye’nin ses yükseltebildiğini belirten Battalgazi Belediye Başkan Osman Güder,

“Yaklaşık bir aydır zalim, terörist İsrail Devleti, Filistin’de çocuk, kadın, yaşlı demeden bir katliam gerçekleştiriyor. Tabi bu katliam İslam aleminde, insanlık aleminde bir üzüntü, bir keder oluşturuyor. Biz bu üzüntüyü, bu kederi Türkiye olarak ortadan kaldırmak adına, Cumhurbaşkanımızın başlattığı girişimlerle sona erdirmek istiyoruz ancak batılı devletler ve başta Amerika olmak üzere bu katliamın devam etmesi için ellerinden gelen maddi manevi gayreti sarf ediyorlar. Ancak İslam alemine baktığımızda Batı’nın ve Amerika’nın göstermiş olduğu gayreti göremiyoruz. Sadece Türkiye bu konuda sesini yükseltebilmekte. İslam teşkilatını toplama noktasında başta Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız sürekli İslam ülkeleri, Birleşmiş Milletler’de bulunan Rusya ve Çin gibi devletlerle irtibat kurmakta. Amacımız İsrail’deki bu mezalimin sona ermesidir”

şeklinde konuştu.

“ÖRNEK ALARAK YAYGINLAŞTIRIR”

Kasım ayında sosyal tesislerden elde ettikleri geliri Filistin’e bağışlayacaklarını söyleyen Güder,

“Tabi Türkiye’de bunlar yapılırken biz de Malatya Battalgazi’de, Filistin’in yanında olduğumuzu, safımızı belirlemek amacıyla, arkadaşlarla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde, kasım ayında sosyal tesislerimizden aldığımız geliri Filistinlilere bağışlayacağız. Umuyorum ki tüm dünya bu yapmış olduğumuz kampanyayı örnek alarak yaygınlaştırır. Karınca misali, rivayet edilen hikâyeye göre; karınca Hz. İbrahim’e su taşırken, ‘sizin taşıdığınız su ile bu ateş sönmez’ denildiğinde, ‘biz üzerimize düşeni bu hareketle yapmış olacağız’ demiş. Tabi Türkiye’nin birçok yerinde tepkiler var, yürüyüşler yapılıyor. Herkesin amacı bu savaşın, bu katliamın sona ermesi. Bizim de temennimiz bu minval üzerindedir”

ifadelerine yer verdi.