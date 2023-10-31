“Şehir trafiğine rahat bir nefes aldıracak”

Kuzey Kuşak Yolu’nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, müştemilatı ve bağlantı yollarıyla birlikte yaklaşık 100 kilometrelik yol çalışmasının yapıldığının altını çizerek,

“Malatya tarihinin toplam yol yatırımının en az 10 katı yatırım yapıldığını ifade etmek istiyorum”

dedi.

“ÇALIŞMALARIMIZ SON AŞAMAYA GELMİŞ DURUMDA”

Kuzey Kuşak Yolu’nun faaliyete geçmesiyle birlikte Malatya trafiğinin rahatlayacağına vurgu yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Hakan Demir Kuşak Yolunun Malatya için çok önemli bir arter olduğunu belirtti. Demir,

“Kuzey Kuşak Yolu, Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, Lisanslı Soğuk Hava Deposu ile Hal Müdürlüğünün bu bölgede olması ve ayrıca mevcut sanayi sitesinin taşınacak olmasıyla bütün ticari yapıların üzerinden çok önemli bir yük alacak. Çalışmalarımız son aşamaya gelmiş durumda. Yeşilçam Caddesi ile Kuzey Kuşak Yolu’nu bağlama çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda Topsöğüt bölgesinde de çalışmalarımız devam ediyor. Kuzey Kuşak yolu açıldığı takdirde Malatya’nın trafik yükünü kaldıracak ve şehrimize nefes aldıracak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum”

diye konuştu.

“YOL MEDENİYETTİR”

Güvenli ve huzurlu bir yolculuk imkânı sunacağını ve “Yol medeniyettir” anlayışı ile yapıldığını söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yolun, Malatya trafiğini rahatlatacağını bildirdi., Başkan Gürkan yaptığı açıklamada,

“Göreve geldiğimiz andan itibaren özellikle bu yol güzergâhında bulunan kişiye ait, kişisel parseller ve kişiye ait mülkiyetler ve benzeri yapıların olduğu yol aksında bulunan bu yapıların kamulaştırma sürecini gerçekleştirdik. Diğer taraftan da ‘nasıl finansman kaynağı bulunur?’ çerçevesi içerisinde yoğun bir çalışma içerisine girdik. Şu anda 10 kilometreye yakın bir kısmının ihalesi JICA tarafından yapıldı”

dedi.

“ON YILLARDAN BERİ SÖYLENİYORDU”

“Malatya’da Güney ve Kuzey Kuşak Yolları ile Kuzey Çevre Yolu söylemleri on yıllardan beri söyleniyordu. Bir türlü bir adım atılamıyordu” diyen Başkan Gürkan konuşmalarına

“ Biz göreve geldikten sonra tek arterli, tek merkezli olan Malatya’nın alt merkezleri olması gerektiğini ve alternatif yolların olması gerektiğini, bir şehrin başka türlü gelişme trendinin olmayacağını bildiğimiz için ilk etapta alt merkez ve alt merkezlere ait yolları gerçekleştirdik. Gelincik Tepesi bir alt merkezdi. Güldal Akşit Bulvarı’nda 2 gidiş, 2 gelişi olan yolda gerekli kamulaştırma işlemleri yapılarak, bölgedeki düğün salonları ve okulların olduğu alanlarda trafik rahatlatıldı. Aynı zamanda Elazığ yolu ile Kuzey Kuşak ve Kuzey Çevre Yolu ile de bağlantı sağlandı”

şeklinde devam etti.

“MALATYA TARİHİNİN TOPLAM YOL YATIRIMININ EN AZ 10 KATI”

Kuzey Kuşak Yolu ile vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir trafik akışı içerisinde yolculuk yapacaklarını ifade eden Başkan Gürkan;

“Şehrimizin tek arteri vardı. Hem uluslararası bir yol hem şehirlerarası bir yol hem de Malatya’mızın ana caddesi durumundaydı. Bu 3 varyasyonu üzerinde taşıyan bir yolun trafikte keşmekeş olması kaçınılmazdı. Biz göreve geldiğimizde bir taraftan Kuzey Kuşak Yolu’nun ana hatlarının açılması ve yolun yapılmasını, bir taraftan Güney Kuşak Yolu, Ana Yurt Bulvarı, Danişmend Gazi Bulvarı, Alp Er Tunga Bulvarı’nın bir an evvel açılması noktasında çalışmalarına başladık. Alp Er Tunga Bulvarı’nı ve Danişmend Gazi Bulvarı’nı açarak trafiği rahatlattık. Kuzey Kuşak Yolu’nun bitirilme aşamasına geldik. Kasım ayı itibariyle Yeşilçam Caddesi’nden Sivas Yolu’na, oradan da Kayseri, Adana, Kahramanmaraş yollarına bağlantı kurularak trafik akışının sağlıklı yürütülmesine imkân sağlanacaktır. Bu yolun çalışmaları esnasında vatandaşlarımızın göstermiş olduğu iyi niyetten dolayı ve bu çalışmalarımızı yapan personelimize sonsuz teşekkürlerimi ifade ediyorum. Yol medeniyettir. Yol, amel defteri açık olandır. Sadaka-i cariyedir. Bu yolu kullanacak olanlar huzurlu bir trafik içerisinde ve hızlı bir şekilde gitmek istedikleri yere varacaklar. Zamanı optimum kullanarak hem işlerini çabuk yapma noktasında, hem zamandan tasarruf etme noktasında, hem de sağlıklı ve güvenli bir trafik akışı içerisinde yolculuk yapacaklar. Yolumuzun Malatya’ya hayırlı olmasını diliyorum. Bu yolun kümülatif değerlerine baktığımız zaman Kuzey Kuşak Yolu, bağlantı yollarıyla beraber 4 milyar TL civarında bir rakama tekabül ediyor. Bunun altını çizmek gerekiyor. Milyarlarca liralık yatırım sadece bu yol için harcanıyor. Malatya tarihinin toplam yol yatırımının en az 10 katı yatırım yapıldığını ifade etmek istiyorum”

diyerek konuşmalarını bitirdi.

Kaynak: BÜLTEN